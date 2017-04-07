Меркель: Смещение Башара Асада должно произойти политическим путём

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Меркель: Смещение Башара Асада должно произойти политическим путём

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Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Башара Асада необходимо сместить с поста президента Сирии исключительно политическим путём.

— Сегодня я как никогда подчёркиваю, что правильно и важно все силы сосредоточить на политических переговорах в СБ ООН и в Женеве, чтобы добиться политического переходного решения и демократического смещения режима Асада, который принёс так много страданий сирийскому народу, — сказала Меркель.

Напомним, что ситуация в Сирии резко обострилась после того, как США нанесли удар по военной базе Шайрат, в результате которого погибли по меньшей мере десять военных и девять мирных жителей.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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