Пресс-служба Башара Асада назвала атаку на сирийскую базу безответственной

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Пресс-служба Башара Асада назвала атаку на сирийскую базу безответственной

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Фото:© РИА Новости/Михаил Воскресенский

Пресс-служба президента Сирии Башара Асада заявила, что произошедшая прошлой ночью атака военной базы Шайрат недальновидна и безответственна.

Кроме того, в пресс-службе Башара Асада отметили, что смена президентов США никак не сказывается на политике Вашингтона.

Отметим, ранее СМИ уличили Дональда Трампа в том, что он три года назад давал своему предшественнику Бараку Обаме советы не атаковывать Сирию. Прошлой ночью Трамп одобрил пуск крылатых ракет по аэродрому Шайрат в провинции Хомс без согласования с конгрессом.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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