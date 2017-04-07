Пресс-служба Башара Асада назвала атаку на сирийскую базу безответственной

Пресс-служба президента Сирии Башара Асада заявила, что произошедшая прошлой ночью атака военной базы Шайрат недальновидна и безответственна.

Кроме того, в пресс-службе Башара Асада отметили, что смена президентов США никак не сказывается на политике Вашингтона.

Отметим, ранее СМИ уличили Дональда Трампа в том, что он три года назад давал своему предшественнику Бараку Обаме советы не атаковывать Сирию. Прошлой ночью Трамп одобрил пуск крылатых ракет по аэродрому Шайрат в провинции Хомс без согласования с конгрессом.