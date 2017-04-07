Минобороны РФ: С-400 и С-300 надёжно прикрывают базы в Тартусе и в Хмеймиме

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Минобороны РФ: С-400 и С-300 надёжно прикрывают базы в Тартусе и в Хмеймиме

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Фото: ©РИА Новости/Сергей Мальгавко

Российские зенитные комплексы надёжно прикрывают базы ВМФ РФ и ВКС РФ в Тартусе и Хмеймиме, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он добавил, что и С-400, и С-300, и "Панцири-С1" дежурят на объектах круглосуточно.

Российская система ПВО в Сирийской Арабской Республике организована по принципу объектового прикрытия. Зенитные ракетные системы С-400, С-300 и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" обеспечивают надёжную защиту с воздуха пунктов базирования

Игорь Конашенков

Кроме того, Конашенков также отмечал, что сирийская противовоздушная оборона также будет укреплена после удара крылатых ракет Вашингтона.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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