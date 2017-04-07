Куда прилетели "Томагавки". Фото авиабазы Сирии, по которой США ударили ракетами

Опубликованы фотографии сирийской военной авиабазы Шайрат в провинции Хомс, которая минувшей ночью подверглась удару крылатыми ракетами со стороны США. Ранее сообщалось, что запущены они были с кораблей, которые находятся в Средиземном море. По данным Минобороны РФ, пущено было 59 ракет.

Как видно на фото, разрушения аэродрома нельзя назвать критическими. Разрушено несколько ангаров с находившимися в них самолётами. Согласно сообщениям, взлётно-посадочная полоса при этом осталась невредима. Удары пришлись по столовой, складам, учебному корпусу. По последним данным, погибло более десяти человек — как военных, так и мирных жителей, в том числе детей.