Политолог: Запад хочет уничтожить Сирию, но к серьёзному конфликту с РФ не готов

Алексей Мартынов напомнил, что сирийский конфликт начался при активной поддержке Запада, а потому ничего удивительного в ударе США и последующих заявлениях лидеров западных государств нет.

Поддержка западными государствами ударов США по базе в сирийском Хомсе — продолжение политики, направленной на уничтожение Сирии как государства, заявил Лайфу политолог, международный эксперт Алексей Мартынов.

— Западу вообще не нужна никакая Сирия. Это замысел. Речь идёт об уничтожении сирийского государства, разделение его на несколько подмандатных территорий, — заметил Мартынов.

Он добавил, что при этом Запад не готов к тому, чтобы пойти на конфликт с Россией, которая участвует в разрешении сирийского кризиса: дело ограничится заявлениями.

— Не думаю, что Запад будет воевать с Россией в Сирии. Этого не будет. Одно дело риторически поддерживать сегодняшний обстрел, а другое — втягивать в масштабный конфликт, который имеет все шансы перерасти в конфликт глобальный. Не думаю, что всё пойдёт дальше риторических заявлений, — заключил Алексей Мартынов.