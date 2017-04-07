Эрдоган заявил, что не считает удар США по авиабазе в Сирии "достаточным"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приветствует авиаудар Соединённых Штатов по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, но не считает его достаточным.

Ранее Турция уже поддержала атаку США и призвала в срочном порядке ввести бесполётную зону в Сирии.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также говорил о том, что хочет обсудить авиаудар США с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.