Александр Рар: Удар США мог быть спровоцирован сирийской оппозицией

Политолог отметил, что вооружённые оппозиционные силы в стране рассчитывают добиться более активного участия Запада в своей борьбе с Башаром Асадом — химатака в Идлибе, за которой и может стоять оппозиция, вызвала большой резонанс в Европе.

Химическая атака в Идлибе, в которой на Западе обвиняют президента Сирии Башара Асада и которая привела к удару США по сирийской базе в Хомсе, могла быть провокацией оппозиции в САР, заявил Лайфу немецкий политолог Александр Рар. Он также заметил, что считает обвинения канцлера ФРГ Ангелы Меркель в адрес Асада преждевременными.

— Это выглядит как во время иракской войны, что под предлогом, что чуть ли не оружие массового уничтожение есть у Хуссейна, началась война против целой суверенной страны. Помнится, как началась война в Югославии, когда тоже якобы из-за массовых убийств началась война в Сербии. Не исключаю, что была какая-то провокация — об этом пишут. Ситуация такая, что оппозиционеры, террористы использовали эту газовую атаку, чтобы внедрить американцев в войну против Асада. Это нужно расследовать. Возмездие, о котором говорит Меркель, преждевременно, — сказал Рар.

Политолог отметил, что в западной прессе активно обсуждалась ситуация в Идлибе.

— В Германии постоянно муссировались только эти фотографии убитых во время атаки детей. Крики о возмездии звучали всё громче и громче. В такой атмосфере ожидать трезвых решений очень трудно. Мы живём в таком мире, когда через эти картинки, фальшивые или провокационные во многих случаях, нагнетается эмоциональная атмосфера, которая заставляет политиков действовать в рамках своего нарратива, своих фактов, своего мировоззрения, — объяснил Александр Рар.

При этом, как заметил политолог, никаких доказательств вины Асада в произошедшем в Идлибе пока никто не представил.

— Этот случай должны были проанализировать, докопаться до правды, до конца. Тогда нужно было думать в Совбезе ООН о возмездии, наказании виновных и так далее. По той информации, которую я вижу, 100%-ного или 90%-ного доказательства, что за атаками стоял Асад, нет, — заключил Рар.