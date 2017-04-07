Список погибших и пострадавших военных при ударе США по базе в Хомсе

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Список погибших и пострадавших военных при ударе США по базе в Хомсе

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Фото © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Лайф публикует список погибших военных и пострадавших мирных жителей в результате авиаудара США по базе Шайрат в Хомсе.

Погибшие в результате авиаудара:

  1. Халиль Иса Ибрагим
  2. Иса Ахмад Али
  3. Фурас Юсуф Хумуд
  4. Ибрахим Акль аль-Мансур
  5. Махиль ад-Дин Сахиль Алиша
  6. Али Хедар Абуд
  7. Фурас Махмуд аль-Байки

Стоит отметить, что у девятерых пострадавших диагностировали осколочные ранения. Кроме того, у некоторых раненых обнаружили ушибы и ожоги.

Список пострадавших:

  1. Аль-Йаман аль-Ахмад
  2. Мухаммад Асад Мухаммад
  3. Эльйа Абд аль-Хамид Сарим
  4. Муса Исмаил
  5. Набиль Ибрахим Халиль
  6. Мажд Хадар Юсуф
  7. Уднан Хасаль аль-Али
  8. Али Мухаммад Асаф
  9. Сульман Али Хадир
  10. Хейдар Маджид Хамуд
  11. Ата аль-Карим Сулейман Хадид
  12. Салим аль-Атраш
  13. Халид Рихаль
  14. Сулейман Али Мухаммад
  15. Иляа Абд аль-Тейф Мухаммад
  16. Самиль Ахмад сукур
  17. Рималь Джамиль аль-Асад
  18. Ребенок Шаиб Сулейман

С кораблей ВМС США выпустили более 50 крылатых ракет "Томагавк" по авиабазе Шайрат в Хомсе.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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