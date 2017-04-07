Список погибших и пострадавших военных при ударе США по базе в Хомсе

Лайф публикует список погибших военных и пострадавших мирных жителей в результате авиаудара США по базе Шайрат в Хомсе.

Погибшие в результате авиаудара:

Халиль Иса Ибрагим Иса Ахмад Али Фурас Юсуф Хумуд Ибрахим Акль аль-Мансур Махиль ад-Дин Сахиль Алиша Али Хедар Абуд Фурас Махмуд аль-Байки

Стоит отметить, что у девятерых пострадавших диагностировали осколочные ранения. Кроме того, у некоторых раненых обнаружили ушибы и ожоги.

Список пострадавших:

Аль-Йаман аль-Ахмад Мухаммад Асад Мухаммад Эльйа Абд аль-Хамид Сарим Муса Исмаил Набиль Ибрахим Халиль Мажд Хадар Юсуф Уднан Хасаль аль-Али Али Мухаммад Асаф Сульман Али Хадир Хейдар Маджид Хамуд Ата аль-Карим Сулейман Хадид Салим аль-Атраш Халид Рихаль Сулейман Али Мухаммад Иляа Абд аль-Тейф Мухаммад Самиль Ахмад сукур Рималь Джамиль аль-Асад Ребенок Шаиб Сулейман

С кораблей ВМС США выпустили более 50 крылатых ракет "Томагавк" по авиабазе Шайрат в Хомсе.