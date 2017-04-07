Список погибших и пострадавших военных при ударе США по базе в Хомсе

Лайф публикует список погибших военных и пострадавших мирных жителей в результате авиаудара США по базе Шайрат в Хомсе.
Погибшие в результате авиаудара:
- Халиль Иса Ибрагим
- Иса Ахмад Али
- Фурас Юсуф Хумуд
- Ибрахим Акль аль-Мансур
- Махиль ад-Дин Сахиль Алиша
- Али Хедар Абуд
- Фурас Махмуд аль-Байки
Стоит отметить, что у девятерых пострадавших диагностировали осколочные ранения. Кроме того, у некоторых раненых обнаружили ушибы и ожоги.
Список пострадавших:
- Аль-Йаман аль-Ахмад
- Мухаммад Асад Мухаммад
- Эльйа Абд аль-Хамид Сарим
- Муса Исмаил
- Набиль Ибрахим Халиль
- Мажд Хадар Юсуф
- Уднан Хасаль аль-Али
- Али Мухаммад Асаф
- Сульман Али Хадир
- Хейдар Маджид Хамуд
- Ата аль-Карим Сулейман Хадид
- Салим аль-Атраш
- Халид Рихаль
- Сулейман Али Мухаммад
- Иляа Абд аль-Тейф Мухаммад
- Самиль Ахмад сукур
- Рималь Джамиль аль-Асад
- Ребенок Шаиб Сулейман
С кораблей ВМС США выпустили более 50 крылатых ракет "Томагавк" по авиабазе Шайрат в Хомсе.
За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа.
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