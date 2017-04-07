Багдасаров связал удар США по авиабазе с желанием добиться ухода России из Сирии

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Багдасаров связал удар США по авиабазе с желанием добиться ухода России из Сирии

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Фото © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Для этого к власти в Дамаске рассчитывают привести ориентированные на Запад оппозиционные силы, полагает руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

Одной из главных целей действий Запада в Сирии остаётся не только свержение президента США Башара Асада, но и уход из арабской республики российских сил, заявил Лайфу руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

— Было очевидно, что приход Трампа к власти ужесточит политику по Сирии. Это человек более решительный и жёсткий, это проявляется в Сирии. После так называемой атаки химической, которая, думаю, была спровоцирована специально, заранее был заготовлен этот удар крылатыми ракетами и заявления о необходимости свержения Асада. Цель свержения Асада остаётся, а то, как это сделать стратегически и тактически, — будет меняться. Одной из главной целей является выталкивание нас из Сирии, ликвидация наших баз путём привода к власти в Дамаске сил, ориентированных на Запад, и их союзников, — пояснил Багдасаров.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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