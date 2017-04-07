Командиром эсминца Porter, выпустившего ракеты по Сирии, оказалась женщина

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Командиром эсминца Porter, выпустившего ракеты по Сирии, оказалась женщина

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Пользователи соцсетей вычислили командира эсминца американских ВМС, участвовавшего в ракетном ударе по авиабазе Шайрат в сирийском Хомсе. К удивлению многих, им оказалась... женщина.

Из открытых источников известно, что пуски были произведены в том числе с эсминца USS Ross (DDG-71) и с борта корабля USS Porter (DDG-78). А как указано на официальном сайте командования ВМС США в Европе и Африке, командиром одного из них является офицер Андрэа Слау (Andria Slough).

Лейтенант Слау закончила Военно-морскую академию США, получив степень бакалавра наук в области океанической инженерии. В начале 2000-х она была приписана к экипажу USS Балкели (DDG 84), где проходила службу в качестве офицера управления огнём (Fire Control Officer) в течение нескольких лет. Затем проходила службу в Катаре и принимала участие в операции в Ираке в 2013 году.

Отметим, американский эсминец USS Porter, оснащённый управляемыми ракетными системами, приписан к морской станции Норфолк, штат Виргиния, и состоит во 2-й эскадре Атлантического флота США.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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