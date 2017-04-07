Командиром эсминца Porter, выпустившего ракеты по Сирии, оказалась женщина

Пользователи соцсетей вычислили командира эсминца американских ВМС, участвовавшего в ракетном ударе по авиабазе Шайрат в сирийском Хомсе. К удивлению многих, им оказалась... женщина.

USS Porter (DDG-78). Commissioned Mar 20, 1999.

CDR Andria L. Slough

Home-ported in Naval Station Rota, Spain.#Syria pic.twitter.com/PMYgYGXuY5 — Erik D. Reedy (@ERIK_D_REEDY) 7 апреля 2017 г.

Из открытых источников известно, что пуски были произведены в том числе с эсминца USS Ross (DDG-71) и с борта корабля USS Porter (DDG-78). А как указано на официальном сайте командования ВМС США в Европе и Африке, командиром одного из них является офицер Андрэа Слау (Andria Slough).

это Andria L. Slough - командир эсминца УРО USS "Porter", участвовавшего в ракетном ударе по асадовцам pic.twitter.com/rvyuHoYyRv — Шведешен Кенігсрейх (@IIIwed) 7 апреля 2017 г.

Лейтенант Слау закончила Военно-морскую академию США, получив степень бакалавра наук в области океанической инженерии. В начале 2000-х она была приписана к экипажу USS Балкели (DDG 84), где проходила службу в качестве офицера управления огнём (Fire Control Officer) в течение нескольких лет. Затем проходила службу в Катаре и принимала участие в операции в Ираке в 2013 году.

Отметим, американский эсминец USS Porter, оснащённый управляемыми ракетными системами, приписан к морской станции Норфолк, штат Виргиния, и состоит во 2-й эскадре Атлантического флота США.