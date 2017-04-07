Лозанский: Ударом по базе в Сирии Трамп хочет доказать, что он решительнее Обамы

Президент Американского университета в Москве отметил, что Дональд Трамп, по-видимому, убеждён в ответственности властей Сирии за химатаки в Идлибе, несмотря на отсутствие доказательств и то, что в сложившейся ситуации подобные действия для Башара Асада были бы безумием.

Решением об ударе по базе в Сирии президент США Дональд Трамп рассчитывает показать, что он выгодно отличается от своего предшественника Барака Обамы, заявил Лайфу президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. Он пояснил, что, несмотря на отсутствие доказательств вины президента Сирии Башара Асада в химатаке в Идлибе и то, что у Асада сейчас в принципе не было причин для подобных действий, Трамп, по-видимому, убеждён в ответственности властей Сирии.

— Нет никакого сомнения у Трампа, что это сделал Асад, если послушать его заявления. Какая-то реакция с американской стороны должна была быть, он должен был доказать, что он не такой, как Обама, что он готов на решительные действия, — сказал Лозанский.

Он также заметил, что то, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон, по-видимому, не собирается отменять визит в Москву, оставляет надежду на то, что произошедшее в Хомсе не нанесёт слишком непоправимый урон отношениям РФ и Соединённых Штатов.

— Сейчас почти такая ситуация — все ожидали, что Тиллерсон свой визит отменит, я считал заявления, что Россию нужно наказать за поддержку Асада, что Тиллерсон развернёт самолёт и не поедет в Москву. Судя по всему, это не произойдёт, будет встреча, это даёт надежду, что ещё не все потеряно, — заключил президент Американского университета.