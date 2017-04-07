Пентагон выразил надежду на сотрудничество с РФ по безопасности полётов в Сирии

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Пентагон выразил надежду на сотрудничество с РФ по безопасности полётов в Сирии

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В Министерстве обороны США надеются, что Вашингтон и Москва продолжат контакты по обеспечению безопасности полётов в Сирии. Об этом в Пентагоне заявили сегодня, после того как Россия приняла решение приостановить действие соответствующего меморандума.

Напомним, сегодня ночью с кораблей ВМС США было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк" по авиабазе Шайрат в Хомсе. Разрушено шесть самолётов, погибло более десяти человек — как военные, так и мирные жители.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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