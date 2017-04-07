Медведев заявил, что машина власти сломила Трампа за два месяца

Прошлой ночью США выпустили крылатые ракеты "Томагавк" по сирийскому аэродрому Шайрат в провинции Хомс. В результате атаки погибли и пострадали военные и мирные жители.

Российский премьер Дмитрий Медведев, комментируя сегодняшний авиаудар США по аэродрому в Сирии, назвал его печальным для отношений РФ и США. Об этом премьер написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Это совсем печально для наших вконец испорченных отношений, — написал Дмитрий Медведев.

По словам премьера, машина власти в США сломила президента Дональда Трампа за два месяца.

— Сразу после его избрания я заметил, что всё будет зависеть от того, как быстро сломает предвыборные установки Трампа существующая машина власти. Ей понадобилось два с половиной месяца, — добавил Дмитрий Медведев.