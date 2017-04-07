Медведев заявил, что машина власти сломила Трампа за два месяца

Российский премьер Дмитрий Медведев, комментируя сегодняшний авиаудар США по аэродрому в Сирии, назвал его печальным для отношений РФ и США. Об этом премьер написал на своей странице в "Фейсбуке".
— Это совсем печально для наших вконец испорченных отношений, — написал Дмитрий Медведев.
По словам премьера, машина власти в США сломила президента Дональда Трампа за два месяца.
— Сразу после его избрания я заметил, что всё будет зависеть от того, как быстро сломает предвыборные установки Трампа существующая машина власти. Ей понадобилось два с половиной месяца, — добавил Дмитрий Медведев.
За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа.
- Популярные
- По времени