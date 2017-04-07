В ГД единогласно проголосовали за обращение к парламентам мира из-за удара США

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В ГД единогласно проголосовали за обращение к парламентам мира из-за удара США

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Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за обращение к парламентам мира из-за удара США крылатыми ракетами по базе в Хомсе.

— Депутаты Госдумы обращаются к парламентам мира, Межпарламентскому союзу, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с призывом осудить агрессивные действия США, нарушающие основополагающие принципы международного права, подрывающие сотрудничество государств мира в борьбе против терроризма, — отмечается в заявлении депутатов.

<p>Фото: ©L!FE</p>

Напомним, Россия осуждает удар крылатыми ракетами по территории авиабазы в Хомсе. И Кремль, и депутаты Госдумы, и МИД РФ называют это актом агрессии, которым пытаются отвлечь внимание от многочисленных жертв в Мосуле.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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