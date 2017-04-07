Пентагон заявил, что только один из "Томагавков" не достиг цели в Сирии

В Минобороны ранее отмечали, что с кораблей США было выпущено 59 ракет, а ударили по авиабазе 23.

В Министерстве обороны США заявили, что только одна из 59 крылатых ракет "Томагавк", запущенных минувшей ночью по сирийской авиабазе в провинции Хомс, не достигла цели. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на свой источник в Пентагоне. Отмечается, что ракета могла быть неисправна.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что, по данным средств контроля, только 23 ракеты долетели до сирийской авиабазы. В российском военном ведомстве оценили такую атаку как неэффективную. Напомним, США считают этот ракетный удар ответом Дамаску на то, что он якобы использовал химическое оружие в Идлибе.