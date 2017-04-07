Посол Сирии: США ответили ракетным ударом на успехи Дамаска в борьбе с ИГИЛ

Сирийский дипломат назвал американские авиаудары по Хомсу абсолютно необоснованными.

Чрезвычайный и полномочный посол Сирии в РФ Рияд Хаддад прокомментировал Лайфу ракетный удар американских ВС по авиабазе в Хомсе, нанесённый накануне ночью. По его мнению, действия Вашингтона являются агрессией против суверенитета Сирии и вопиющим нарушением всех международных прав.

— Эта агрессия демонстрирует, что американцы поддерживают главарей группировок ИГИЛ* и "Ан-Нусра"*. Это свидетельство координации между США и террористическими группировками ярко демонстрирует то, что Америка поддерживает террор, — сказал посол. — Американские удары являются ответом на недавние успехи сирийской армии на территории Сирии, в особенности в городах Дамаск и Хама.

По мнению сирийского дипломата, американская администрация каждый раз пытается найти предлог для вмешательства.

— Сегодняшний предлог — использование химического оружия — надуманный, поскольку Сирия и её армия свободны от химического оружия. Сирия присоединилась к координации ОЗХО, и эта организация подтвердила все свои обязательства по вывозу химического оружия из страны, — сказал Рияд Хаддад.

Напомним, минувшей ночью с кораблей ВМС США в Средиземном море было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шайрат в Хомсе. База использовалась правительственными войсками для борьбы с боевиками.

* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.