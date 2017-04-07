"На грани боестолкновения с РФ": Медведев охарактеризовал удар США по Сирии

По мнению премьер-министра, администрация Трампа полностью доказала, что зависит от политической элиты Вашингтона.

Удар Вашингтона крылатыми ракетами по авиабазе в Хомсе произошёл "на грани боевых столкновений с Россией", написал глава правительства Дмитрий Медведев на своей странице в "Фейсбуке".

— Всё. Остатки предвыборного тумана рассеялись. Вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом — ИГИЛ* — администрация Трампа доказала, что будет яростно вести борьбу с законным Правительством Сирии, — пишет премьер-министр.

Дмитрий Медведев отмечает, что американские власти нарушили нормы международного права и нанесли удар без одобрения ООН.

— На грани боевых столкновений с Россией, — подытожил премьер-министр.

По мнению Медведева, администрация Трампа, нанеся удар по авиабазе в Хомсе, доказала, что полностью зависит от политической элиты Вашингтона.