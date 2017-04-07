"На грани боестолкновения с РФ": Медведев охарактеризовал удар США по Сирии

Удар Вашингтона крылатыми ракетами по авиабазе в Хомсе произошёл "на грани боевых столкновений с Россией", написал глава правительства Дмитрий Медведев на своей странице в "Фейсбуке".
— Всё. Остатки предвыборного тумана рассеялись. Вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом — ИГИЛ* — администрация Трампа доказала, что будет яростно вести борьбу с законным Правительством Сирии, — пишет премьер-министр.
Дмитрий Медведев отмечает, что американские власти нарушили нормы международного права и нанесли удар без одобрения ООН.
— На грани боевых столкновений с Россией, — подытожил премьер-министр.
По мнению Медведева, администрация Трампа, нанеся удар по авиабазе в Хомсе, доказала, что полностью зависит от политической элиты Вашингтона.
За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа.
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