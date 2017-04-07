Совбез ООН начал экстренное заседание по удару США в Хомсе

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Совбез ООН начал экстренное заседание по удару США в Хомсе

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В Совете Безопасности ООН началось заседание по вопросу о ракетном ударе США в Сирии. Срочных консультаций потребовала Боливия.

Её представитель заявил, что действия США представляют серьёзную угрозу международной безопасности. Он напомнил о том, что именно с таких шагов в США начались события, которые привели к нынешней ситуации в Ливии и Ираке.

Напомним, минувшей ночью с кораблей ВМС США в Средиземном море было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шайрат в Хомсе. База использовалась правительственными войсками для борьбы с боевиками.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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