Пентагон: У США нет данных о жертвах авиаудара по аэродрому в Сирии

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Пентагон: У США нет данных о жертвах авиаудара по аэродрому в Сирии

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Фото: ©REUTERS/Oscar Sosa

Ранее сирийское новостное агентство SANA сообщило о том, что в ходе авиаудара погибли девять мирных жителей и 10 военных.

В Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты не располагают данными о гибели военных или мирных жителей в ходе атаки на авиабазу Шайрат в сирийской провинции Хомс.

В штаб-квартире Министерства обороны США также заявили об уничтожении в ходе авиаудара порядка 20 самолётов сирийской правительственной армии и об уничтожении ракет типа "земля — воздух".

Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили по аэродрому Шайрат 59 крылатых ракет "Томагавк". Ранее западные СМИ сообщали со ссылкой на источники, что именно с этой военной базы произошла химическая атака, жертвами которой стали более 80 человек.

В Кремле осудили действия Вашингтона. При этом Турция, Великобритания, Дания, Украина, Саудовская Аравия и ряд других стран поддержали авиаудар.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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