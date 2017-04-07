Эксперт назвал главную слабость американских "Томагавков"

Оказалось, что крылатая ракета не умеет использовать ложные цели и лавировать с перегрузками.

Анализируя технические характеристики многоцелевых высокоточных крылатых ракет "Томагавк", которыми ВМС США атаковали сирийскую авиабазу Шайрат, можно заметить и ряд существенных минусов. Об этом пишет военный эксперт, обозреватель портала "Дни.ру" Александр Михайлов.

Оказалось, что американская крылатая ракета не умеет использовать ложные цели и лавировать с перегрузками.

— Средняя скорость полёта составляет 885 километров в час. То есть ракета "Томагавк" летит с дозвуковой скоростью и не способна лавировать с большими перегрузками, а также не может использовать ложные цели. Именно поэтому ракета "Томагавк" уверенно поражается современными российскими средствами ПВО и ПРО в случае принятия соответствующего решения со стороны военного командования, — объясняет он.

Напомним, минувшей ночью с кораблей ВМС США в Средиземном море было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шайрат в Хомсе. База использовалась правительственными войсками для борьбы с боевиками.