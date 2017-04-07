Сафронков: США одержимы параноидальной идеей свержения властей Сирии

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Сафронков: США одержимы параноидальной идеей свержения властей Сирии

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Фото: ©L!FE  

Представитель России отметил, что террористы в САР воспряли духом после того, как США нанесли удар по правительственным силам.

США, Великобритания и Франция одержимы идеей свержения президента Сирии Башара Асада и его правительства. Об этом заявил зампостпреда России при ООН Владимир Сафронков на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по вопросу о ракетном ударе США по сирийскому военному аэродрому в Хомсе.

— В Вашингтоне, Лондоне и Париже одержимы параноидальной идеей свержения законного правительства Сирии, — сказал Сафронков.

Он отметил, что США в последнее время много говорили о мирном урегулировании ситуации в Сирии, однако на деле лишь способствуют укреплению террористов.

— Удар был осуществлён против тех, кто все эти годы вёл борьбу с терроризмом, — отметил представитель России. — Нетрудно представить, как террористы воспряли духом.

Напомним, минувшей ночью с кораблей ВМС США в Средиземном море было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шайрат в Хомсе. База использовалась правительственными войсками для борьбы с боевиками.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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