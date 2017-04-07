СМИ: Пентагон не уверен в наличии химоружия на подвергшейся удару базе

В Министерстве обороны США не могут однозначно утверждать, что на сирийской авиабазе в провинции Хомс, которая подверглась ракетному удару, было химическое оружие. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в государственных кругах Соединённых Штатов.

Вместе с тем ранее в Пентагоне выражали уверенность, что этот военный аэродром использовался вооружёнными силами Сирии для химической атаки по занятой оппозицией территории в Идлибе.

Напомним, по данным Минобороны РФ, в результате удара США погибли четыре военных Сирии, двое пропали без вести. Также известно о девяти погибших мирных жителях, в том числе детях. В Кремле заявили, что считают действия США агрессией против суверенного государства.