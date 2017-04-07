Сафронков: Россия ответственно применяет право вето

Делегация России ответственно применяет право вето в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединённых Наций Владимир Сафронков, выступая сегодня на заседании Собвеза по поводу удара США по Сирии. Это стало ответом на обвинения со стороны представителя Украины.

— Сегодня много оскорбительных слов пришлось услышать по поводу нашего права вето, нашего права, которое мы завоевали и применяем ответственно. Но применяем мы его только тогда, когда вы пытаетесь в Совете Безопасности освятить ваши безответственные геополитические проекты, — сказал Сафронков.

— Совет Безопасности вырабатывает согласованные международные решения, но штамповать авантюрные геополитические проекты никогда не будет, — продолжил дипломат.

Напомним, по данным Минобороны РФ, в результате удара США четыре военных Сирии погибли, двое пропали без вести. Также известно о девяти погибших мирных жителях, в том числе детях. В Кремле заявили, что считают действия США агрессией против суверенного государства.