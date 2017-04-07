Минобороны заявило о прекращении работы горячей линии с Пентагоном с 8 апреля

Ранее Россия уже отказалась от соблюдения меморандума, касающегося предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии.

Сегодня Министерство обороны РФ направило в Пентагон ноту о закрытии каналов горячей линии связи с 00:00 8 апреля (с завтрашнего дня). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По военно-дипломатическим каналам в Пентагон направлена нота Минобороны России о прекращении работы действовавших в рамках Меморандума каналов горячей линии связи Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков Фото: © РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Такое решение было принято после авиаудара США по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. По данным SANA, атака унесла жизни девяти мирных жителей и десяти военнослужащих.

Ранее в Кремле осудили действия американских вооружённых сил и заявили, что нанесённый авиаудар отрицательно скажется на отношениях России и США. Более того, Кремль призвал Совбез ООН осудить атаку Соединённых Штатов в Сирии.