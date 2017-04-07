В Белом доме заявили, что все "Томагавки" попали в цель

Все 59 американских крылатых ракет "Томагавк", выпущенных 7 апреля рано утром по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, поразили отведённые им цели. Об этом заявил на брифинге представитель Белого дома.

При этом всего несколько часов назад в Пентагоне заявили, что 58 ракет сработали эффективно и одна промахнулась. По данным Минобороны РФ, 23 "Томагавка" попали в цель, в то время как 36 пролетели мимо сирийской авиабазы.

Напомним, авиаудар был нанесён в ночь с 6 на 7 апреля, крылатые ракеты вылетели с военных кораблей США. По данным SANA, в результате обстрела погибли девять мирных жителей и 10 военнослужащих.

В мире к атаке Соединённых Штатов отнеслись неоднозначно. Так, Россия осудила авиаудар, Китай призвал к политическому урегулированию ситуации, Египет выразил свою обеспокоенность обострением обстановки, а Турция, Великобритания, Япония, Дания, Латвия и ряд других стран поддержали США.