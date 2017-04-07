Сенатор Сандерс: Удар по Сирии затянет США в трясину войны

Бывший кандидат в президенты от Демократической партии сенатор Берни Сандерс скептически отнёсся к решению администрации Трампа атаковать сирийскую авиабазу, сообщает The Hill.
— Я глубоко обеспокоен тем, что эти удары могут затянуть США обратно в трясину долгосрочного военного вмешательства на Ближнем Востоке, — сказал Сандерс. — Очутившись в центре военных действий в Ираке и Афганистане, американцы знают, что "проще ввязаться в войну, чем выйти из неё.
По мнению сенатора, Трамп должен объяснить американцам, чего он хочет добиться в Сирии, и найти политические методы, чтобы гражданская война в Сирии закончилась.
— Как гласит Конституция, президент должен прийти в конгресс и согласовать дальнейшее использование силы против режима Асада, — подытожил Сандерс.
Напомним, авиаудар был нанесён в ночь с 6 на 7 апреля, крылатые ракеты вылетели с военных кораблей США. По данным SANA, в результате обстрела погибло девять мирных жителей и 10 военнослужащих.
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