Постпред США при ООН заявила, что Вашингтон готов нанести новые удары по Сирии

Сегодня постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединённые Штаты могут нанести новые удары по Сирии.

— США совершили очень выверенный шаг. Мы готовы сделать больше, хотя и надеемся, что этого не понадобится, — сказала Хейли.

Напомним, что минувшей ночью американский эсминец Porter нанёс сокрушительные удары ракетами "Томагавк" по сирийской военной базе Шайрат. В результате случившегося погибли по меньшей мере 19 человек.