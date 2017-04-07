Постпред США при ООН заявила, что Вашингтон готов нанести новые удары по Сирии

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Постпред США при ООН заявила, что Вашингтон готов нанести новые удары по Сирии

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Сегодня постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединённые Штаты могут нанести новые удары по Сирии.

— США совершили очень выверенный шаг. Мы готовы сделать больше, хотя и надеемся, что этого не понадобится, — сказала Хейли.

Напомним, что минувшей ночью американский эсминец Porter нанёс сокрушительные удары ракетами "Томагавк" по сирийской военной базе Шайрат. В результате случившегося погибли по меньшей мере 19 человек.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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