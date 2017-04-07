Макфол: Один удар — ещё не объявление войны

Экс-посол США отметил, что Трамп поступил так же, как ранее делали Обама, Клинтон и Рейган.

Бывший посол США в России Майкл Макфол не считает, что удар Пентагона крылатыми ракетами по базе сирийских ВВС в провинции Хомс — это "объявление войны". Так он в "Твиттере" ответил на вопрос о том, почему президент США Дональд Трамп принял решение об использовании военной силы без санкции конгресса.

One military strike is not a "declaration of war." Obama did it in 2011, Clinton in 1998 and 1993, Reagan in 1986. https://t.co/CKI9EaZhGH — Michael McFaul (@McFaul) April 7, 2017

— Один военный удар — это не "объявление войны". Обама так поступал в 2011-м, Клинтон — в 1998-м и 1993-м, Рейган — в 1986-м, — написал Макфол.

Напомним, авиаудар был нанесён в ночь с 6 на 7 апреля, крылатые ракеты вылетели с военных кораблей США. По данным SANA, в результате обстрела погибли девять мирных жителей и 10 военнослужащих.

В мире к атаке Соединённых Штатов отнеслись неоднозначно. Так, Россия осудила авиаудар, Китай призвал к политическому урегулированию ситуации, Египет выразил свою обеспокоенность обострением обстановки, а Турция, Великобритания, Япония, Дания, Латвия и ряд других стран поддержали США.