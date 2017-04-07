Лозанский: Трамп доказал, что готов перейти к серьёзным действиям, как Обама

По мнению главы Американского университета, Россия должна в кратчайшие сроки предоставить доказательства того, что химическое оружие в Идлибе применил не Асад.

Глава Соединённых Штатов Дональд Трамп своими действиями в Сирии показал, что готов пойти на решительный шаг, если кто-либо из стран

переступит красную линию. Об этом Лайфу заявил президент Американского университета Эдуард Лозанский.

Барак Обама много раз говорил, что переходить красную линию, то есть применять химоружие, нельзя. Тем самым он заявлял, что США готовы к серьёзным действиям. Трамп тоже должен был показать, что может пойти на серьёзный шаг, как его предшественник Эдуард Лозанский, президент Американского университета

Он добавил, что российской стороне необходимо как можно скорее предоставить доводы того, что президент Сирии Башар Асад не причастен к химатаке в Идлибе.

— Буквально за день до того, как Трамп заявил о готовности оставить Асада на посту для борьбы с терроризмом, совершить химическую атаку — это безумие со стороны сирийского президента. Поэтому, если у России есть доказательства, что химическое оружие применил не Асад, нужно эти данные сделать публичными и привести серьёзные аргументы, — отметил эксперт.

Кроме того, по мнению Лозанского, ракетный удар ВМС США по авиабазе в Сирии не разрушил отношений российской и американской сторон. И планируемый визит госсекретаря Штатов Рекса Тиллерсона в Москву — главный показатель.

Некоторые политики говорили, что Россия будет наказана за поддержку Асада отменой визита Тиллерсона в Москву. Но этого не произошло. Надежда на то, что в отношениях России и США не всё потеряно, есть Эдуард Лозанский, президент Американского университета

Напомним, утром 7 апреля военные США нанесли авиаудар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. В Кремле решительно осудили действия американских ВМС.