Жители Лондона выступили против ракетных ударов США по Сирии

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Жители Лондона выступили против ракетных ударов США по Сирии

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Фото: © REUTERS/Hannah McKay

Демонстранты назвали позором реакцию своего премьер-министра Терезы Мэй, которая поддержала действия Вашингтона.

Жители британской столицы отреагировали на ночной ракетный удар по сирийскому аэродрому Шайрат, нанесённый ВМС США, и провели антивоенную акцию на Даунинг-стрит.

Протестующие держали в руках плакаты с лозунгами "Прекратите бомбить Сирию", "Нет Трампу, нет войне" и "Руки прочь от Сирии". Демонстранты назвали позором реакцию своего премьер-министра Терезы Мэй, которая поддержала действия Вашингтона.

По мнению участников акции, обстрел аэродрома стал худшей реакцией из возможных на приписываемую сирийским властям химическую атаку против мирных граждан в провинции Идлиб.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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