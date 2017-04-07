Жители Лондона выступили против ракетных ударов США по Сирии

Демонстранты назвали позором реакцию своего премьер-министра Терезы Мэй, которая поддержала действия Вашингтона.

Жители британской столицы отреагировали на ночной ракетный удар по сирийскому аэродрому Шайрат, нанесённый ВМС США, и провели антивоенную акцию на Даунинг-стрит.

Протестующие держали в руках плакаты с лозунгами "Прекратите бомбить Сирию", "Нет Трампу, нет войне" и "Руки прочь от Сирии". Демонстранты назвали позором реакцию своего премьер-министра Терезы Мэй, которая поддержала действия Вашингтона.

По мнению участников акции, обстрел аэродрома стал худшей реакцией из возможных на приписываемую сирийским властям химическую атаку против мирных граждан в провинции Идлиб.