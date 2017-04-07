Белый дом всё ещё надеется договориться с РФ о совместной борьбе с терроризмом

В администрации США заявляют, что после удара по сирийскому аэродрому возможность антитеррористического взаимодействия пока ещё не ушла в прошлое.

Несмотря на атаку, предпринятую Вашингтоном в одностороннем порядке против нынешних сирийских властей, возможность договориться о совместной борьбе РФ и США против терроризма в Сирии сохраняется до сих пор. Такое мнение выразил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Выступая на брифинге в поместье президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида, он заявил журналистам, что Трамп "ясно сигнализирует о том, что, по его мнению, должно быть сделано". И в первую очередь, по словам Спайсера, от сирийского правительства необходимо добиться согласия на "соблюдение договорённости не применять химическое оружие".

Таким образом, с точки зрения американского президента, мировое сообщество понимает, что США в данной ситуации "действовали надлежащим образом", указал пресс-секретарь.

Журналисты напомнили, что ранее Трамп неоднократно заявлял о своей готовности попытаться наладить масштабное контртеррористическое сотрудничество с Россией в Сирии. Комментируя это, Спайсер заметил, что не согласен, будто после ракетного удара по авиабазе в провинции Хомс возможность такового взаимодействия исчезла.

— Есть общий уровень человеческой добропорядочности, которого, мне кажется, мы можем ожидать от всех, и, по-моему, его можно усиливать нашими интересами в сфере национальной безопасности, — сказал Спайсер.

— Думаю, может быть разделяемая приверженность разгрому ИГИЛ*, а также согласие по поводу того, что травить газом собственный народ нельзя, — конкретизировал представитель Белого дома.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ решением Верховного суда