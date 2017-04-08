Тиллерсона разочаровала реакция России на атаку Сирии

Читайте также

Тиллерсона разочаровала реакция России на атаку Сирии

3792

Фото: © REUTERS/Joshua Roberts

Госсекретарь США увидел свидетельство того, что РФ продолжает поддерживать сирийского президента Башара Асада.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон разочарован российской реакцией на ракетный удар по авиабазе в сирийском Хомсе. О таком его заявлении сообщает Reuters.

Вместе с тем американский политик отметил, что реакция России на атаку стала для него ожидаемой. По мнению госсекретаря, реакция РФ свидетельствует о том, что, что российская сторона продолжает поддерживать президента Сирии Башара Асада.

Напомним, 7 апреля США осуществили ракетный удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. По данным SANA, атака унесла жизни девяти мирных жителей и десяти военнослужащих.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!