Тиллерсона разочаровала реакция России на атаку Сирии

Госсекретарь США увидел свидетельство того, что РФ продолжает поддерживать сирийского президента Башара Асада.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон разочарован российской реакцией на ракетный удар по авиабазе в сирийском Хомсе. О таком его заявлении сообщает Reuters.

Вместе с тем американский политик отметил, что реакция России на атаку стала для него ожидаемой. По мнению госсекретаря, реакция РФ свидетельствует о том, что, что российская сторона продолжает поддерживать президента Сирии Башара Асада.

Напомним, 7 апреля США осуществили ракетный удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. По данным SANA, атака унесла жизни девяти мирных жителей и десяти военнослужащих.