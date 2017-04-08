Тиллерсон заявил, что Си Цзиньпин с пониманием отнёсся к атаке США в Сирии

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Тиллерсон заявил, что Си Цзиньпин с пониманием отнёсся к атаке США в Сирии

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Фото: © REUTERS/UMIT BEKTAS

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что председатель КНР Си Цзинпинь с пониманием отнёсся к действиям американских военных в Сирии, так как ранее, во время химатаки в Идлибе, погибли дети. Об этом телеканал Sky News пишет в своём "твиттере".

— Китайский лидер сказал президенту Трампу, что с пониманием отнёсся к действиям США, так как речь идёт о гибели детей, — говорится в сообщении.

Си Цзиньпин прилетел в США 6 апреля для встречи с Дональдом Трампом. Китайская делегация разместилась в резиденции президента Соединённых Штатов Мар-а-Лаго.

Напомним, утром 7 апреля США нанесли ракетный удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. По данным SANA, атака унесла жизни девяти мирных жителей и десяти военнослужащих.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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