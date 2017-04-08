Тиллерсон заявил, что Си Цзиньпин с пониманием отнёсся к атаке США в Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что председатель КНР Си Цзинпинь с пониманием отнёсся к действиям американских военных в Сирии, так как ранее, во время химатаки в Идлибе, погибли дети. Об этом телеканал Sky News пишет в своём "твиттере".

Rex Tillerson: Chinese President Xi Jinping told President Trump that he understood the U.S. Response in Syria because children had died — Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) 7 апреля 2017 г.

— Китайский лидер сказал президенту Трампу, что с пониманием отнёсся к действиям США, так как речь идёт о гибели детей, — говорится в сообщении.

Си Цзиньпин прилетел в США 6 апреля для встречи с Дональдом Трампом. Китайская делегация разместилась в резиденции президента Соединённых Штатов Мар-а-Лаго.

Напомним, утром 7 апреля США нанесли ракетный удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. По данным SANA, атака унесла жизни девяти мирных жителей и десяти военнослужащих.