WSJ: Ударом по Сирии Трамп показал, что у США после Обамы изменились методы

Этот сигнал был дан всему миру, а одним из основных его адресатов стала Россия, отмечает газета.

Ракетная атака по Сирии призвана показать миру и России, что новая администрация США настроена на более решительное применение силы, чем предыдущие власти. Об этом пишет Wall Street Journal.

Издание отмечает, что решение о "реакции на химическую атаку" стало для президента Дональда Трампа одним из самых первых внешнеполитических тестов. Таким образом, его администрация решала, какой сигнал послать миру.

Источники газеты во властных структурах США отметили, что ракетный удар являл собой "относительно сдержанное вмешательство". Это было необходимо для избежания "непреодолимого разрыва в отношениях" между Вашингтоном и Москвой. Отдельная важность этого подчёркивается в преддверии визита в Россию госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

— Однако, символическое значение первого прямого удара США, направленного против Асада, изменило динамику в отношениях между США и Россией в том, что касается Сирии, — пишет издание.

По мнению журналистов Wall Street Journal, в течение многих лет российские власти использовали в своих интересах сильно ограниченную склонность Вашингтона к риску. Теперь же атака по Сирии показала, что методы США изменились.

— Это касается не только Сирии. Это отражает то, как Трамп хочет восприниматься другими мировыми лидерами. Важно, чтобы люди поняли, что это другая администрация, — приводит издание слова своего источника в американских эшелонах власти.