Джон Керри заявил об абсолютной поддержке ракетного удара США по Сирии

Этот шаг, по мнению дипломата, способен оживить дипломатический канал и способствовать подписанию мирного соглашения.

Бывший госсекретарь США Джон Керри заявил о том, что абсолютно поддерживает предпринятую Соединёнными Штатами ракетную атаку на сирийский аэродром "Шайрат". Об этом сообщает портал Politico.

— Он "рад видеть, что это произошло быстро", — процитировал дипломата, который является давним сторонником военных действий против режима Башара Асада, близкий к нему источник. — Керри считает, что "выполненные правильно и чётко военные действия помогут оживить дипломатический канал для создания мирного соглашения".