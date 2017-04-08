Акция протеста в Нью-Йорке против действий США в Сирии закончилась задержаниями

Полиция Нью-Йорка задержала наиболее активных участников акции протеста, которые требовали прекратить нанесение ракетных ударов по объектам в Сирии и не допустить начала войны с участием США.

Митингующие собрались у небоскрёба "Трамп-тауэр" на Манхэттене, который принадлежит действующему главе Белого дома Дональду Трампу, и скандировали антивоенные лозунги. В руках многие из них держали плакаты с лозунгами "Руки прочь от Сирии" и "Нет войне в Сирии".