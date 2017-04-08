Акция протеста в Нью-Йорке против действий США в Сирии закончилась задержаниями

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Акция протеста в Нью-Йорке против действий США в Сирии закончилась задержаниями

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Фото: © REUTERS/Stephanie Keith

Полиция Нью-Йорка задержала наиболее активных участников акции протеста, которые требовали прекратить нанесение ракетных ударов по объектам в Сирии и не допустить начала войны с участием США.

Митингующие собрались у небоскрёба "Трамп-тауэр" на Манхэттене, который принадлежит действующему главе Белого дома Дональду Трампу, и скандировали антивоенные лозунги. В руках многие из них держали плакаты с лозунгами "Руки прочь от Сирии" и "Нет войне в Сирии".

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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