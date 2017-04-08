Reuters: Самолёты сирийских ВВС взлетают с аэродрома Шайрат

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Reuters: Самолёты сирийских ВВС взлетают с аэродрома Шайрат

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Фото: © Courtesy U.S. Department of Defense/Handout via REUTERS

Самолёты сирийских ВВС взлетают с пострадавшего в результате американского ракетного удара аэродрома Шайрат и проводят воздушные операции против повстанцев в провинции Хомс. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на информацию Сирийской обсерватории по правам человека.

Наблюдатели отметили, что оценить степень реальных повреждений, которые получила авиабаза, довольно сложно. Однако сирийские военные "сделали невозможное", чтобы продолжить использовать аэродром для своих военных нужд.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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