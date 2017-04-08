Премьер-министр Турции назвал голосом совести ракетный удар США по Сирии

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым считает бомбардировку ракетами сирийской авиабазы со стороны США "голосом совести". Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с вице-президентом США Майклом Пенсом. Турецкий премьер также обвинил Правительство Сирии в военных преступлениях, чем и оправдал обстрел сирийской территории.

— Действия США стали отражением чувств и голосом совести всего международного сообщества на преступления против человечности, совершаемые режимом Асада, — цитирует Бинали Йылдырым агентство Анадолу.

Также турецкий премьер добавил, что власти его страны ждут более широкого участия США в разрешении вопроса с сирийскими беженцами, которые бегут в Турцию из зоны конфликта. В качестве одной из мер, которая может помочь в разрешении проблемы, Бинали Йылдырым назвал создание зон безопасности в Сирии.