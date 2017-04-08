Захарова про авиаудар США по Сирии: Это не часть стратегии, а самоутверждение

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала авиаудар США по Сирии. Как она отметила, произошедшее не имеет отношения к стратегии Вашингтона — это была попытка самоутвердиться.

— Это не имеет никакого отношения к политике Вашингтона на региональном и ближневосточном направлении, это не часть стратегии, это не часть плана. Это самоутверждение в условиях жесточайшей внутриполитической борьбы в США, — отметила Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

Как сообщила директор Департамента информации и печати МИД, произошедшее не свидетельствует о желании узнать правду об инциденте с химическим оружием в Идлибе.

— Самый большой парадокс заключается в том, что США и их западные союзники только что требовали направить инспекторов и начать расследование в отношении самолётов, которые наносили удары по складам боевиков и центру производства фугасов, — подчеркнула она.

Что касается реакции международного сообщества, Захарова вспомнила ремарку из "Бориса Годунова": "Народ безмолвствовал". Как отметила официальный представитель МИД РФ, западные телеканалы оказались в информационном вакууме. Они обращались за комментарием к российской стороне.