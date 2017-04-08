СМИ предположили, куда вслед за Хомсом полетят американские ракеты

Телеканал "Аль-Арабия" предположил, что США могут нанести авиаудар по Северной Корее, опираясь на высказывания президента США Дональда Трампа в Китае.

Как считают сотрудники СМИ, он говорил "с жёсткой риторикой" о том, как собирается заставить Китай повлиять на Северную Корею. При этом президент добавил, что он сможет полностью решить эту проблему без Китая.

Сотрудники СМИ расценили эту фразу как угрозу Северной Корее.