СМИ предположили, куда вслед за Хомсом полетят американские ракеты

Телеканал "Аль-Арабия" предположил, что США могут нанести авиаудар по Северной Корее, опираясь на высказывания президента США Дональда Трампа в Китае.
Как считают сотрудники СМИ, он говорил "с жёсткой риторикой" о том, как собирается заставить Китай повлиять на Северную Корею. При этом президент добавил, что он сможет полностью решить эту проблему без Китая.
Сотрудники СМИ расценили эту фразу как угрозу Северной Корее.
За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа.
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