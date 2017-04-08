Минобороны РФ: США не предоставили доказательств наличия химоружия в Сирии

В Министерстве обороны России сообщили, что спустя сутки после нанесения ракетного удара по сирийскому аэродрому Шайрат американские власти так и не смогли предоставить доказательств наличия там химического оружия, которое, по заверению Пентагона, и являлось причиной обстрела. Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, обстрелянный аэродром посетили десятки представителей СМИ, местных властей и специальных служб, однако химоружия обнаружено не было.

— Таким образом, возникает вопрос: кто и что именно в очередной раз подсунул очередному президенту США в качестве "доказательств" наличия в неугодном Вашингтону государстве "химического оружия"? Уж слишком сильно всё опять смахивает на пробирку с белым порошком Пауэлла (экс-госсекретарь США Колин Пауэлл. — Прим. ред.) или доклады британскому премьер-министру о якобы наличии химоружия в Ираке, — отметил генерал Конашенков.

Напомним, в ночь на 7 апреля американский флот нанёс ракетный удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, с территории которого якобы была проведена химическая атака по северным районам Сирии. В результате бомбардировки, по предварительным данным, погибли пять военных и двое мирных жителей из прилегающей к авиабазе деревни. Российские власти назвали эту атаку актом агрессии.