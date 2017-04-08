Акция против авиаудара по Сирии прошла у Посольства США в Анкаре

У здания Посольства США в столице Турции прошла акция против авиаудара по Сирии. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Согласно заявленным данным, в протесте приняли участие примерно 100 человек.
Напомним, что 7 апреля США нанесли ракетный удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. SANA сообщает, что в результате атаки погибло не менее девяти мирных жителей и десяти военнослужащих.
За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа.
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