Акция против авиаудара по Сирии прошла у Посольства США в Анкаре

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Акция против авиаудара по Сирии прошла у Посольства США в Анкаре

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Около сотни человек вышли выразить своё недовольство по поводу американского ракетного удара по аэродрому Шайрат в провинции Хомс.

У здания Посольства США в столице Турции прошла акция против авиаудара по Сирии. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Согласно заявленным данным, в протесте приняли участие примерно 100 человек.

Напомним, что 7 апреля США нанесли ракетный удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. SANA сообщает, что в результате атаки погибло не менее девяти мирных жителей и десяти военнослужащих.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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