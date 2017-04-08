Акция против авиаудара по Сирии прошла у Посольства США в Анкаре

Около сотни человек вышли выразить своё недовольство по поводу американского ракетного удара по аэродрому Шайрат в провинции Хомс.

У здания Посольства США в столице Турции прошла акция против авиаудара по Сирии. Об этом сообщило агентство Associated Press. Согласно заявленным данным, в протесте приняли участие примерно 100 человек. Напомним, что 7 апреля США нанесли ракетный удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. SANA сообщает, что в результате атаки погибло не менее девяти мирных жителей и десяти военнослужащих.