В МО РФ призвали направить экспертов на сирийскую базу Шайрат

Официальный представитель военного ведомства уверен, что возможное наличие химоружия на аэродроме должно быть изучено с использованием специального оборудования для забора проб, их протоколирования и последующего научного анализа.

Единственный способ доказать, что на сирийской базе Шайрат якобы было химическое оружие, это отправить туда профессиональных экспертов, считает официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

— Единственным способом получения и представления всему мировому сообществу каких-либо объективных доказательств якобы наличия на Шайрате отравляющих веществ является направление туда миссии профессиональных экспертов, — сказал генерал-майор.

Напомним, 7 апреля американский флот нанёс ракетный удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, с территории которого якобы была проведена химическая атака по северным районам Сирии. По предварительным данным, погибли пять военных и двое мирных жителей из прилегающей к авиабазе деревни.