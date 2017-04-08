Дональд Трамп поздравил военных США с ракетным ударом по Сирии

Президент США Дональд Трамп опубликовал поздравительное обращение на своей странице в "Твиттере" в адрес американских военных, которые осуществили ракетный обстрел территории Сирии. Как отметил глава США, военнослужащие хорошо представили свою страну и мир в целом.

— Поздравляю наших великих военных мужчин и женщин за то, что они так хорошо представили США и мир в атаке на Сирию! — написал Дональд Трамп.