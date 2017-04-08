Дональд Трамп поздравил военных США с ракетным ударом по Сирии

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Дональд Трамп поздравил военных США с ракетным ударом по Сирии

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Президент США Дональд Трамп опубликовал поздравительное обращение на своей странице в "Твиттере" в адрес американских военных, которые осуществили ракетный обстрел территории Сирии. Как отметил глава США, военнослужащие хорошо представили свою страну и мир в целом.

— Поздравляю наших великих военных мужчин и женщин за то, что они так хорошо представили США и мир в атаке на Сирию! — написал Дональд Трамп.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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