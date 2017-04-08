Решение Трампа нанести удар по Сирии поддержало 13 советников

Белый дом обнародовал фотографию, на которой группа советников из 13 человек и президент США Дональд Трамп обсуждают возможные действия в Сирии. Снимок сделан на курорте миллиардера Мар-а-Лаго во Флориде в четверг вечером.

По словам пресс-секретаря Шона Спайсера, фотографию отредактировали по соображениям безопасности.

Издание The New York Times изучило снимок и составило список присутствовавших.

Советники президента США Дональда Трампа по поводу действий в Сирии 1) Рекс Тиллерсон, госсекретарь 2) Стивен Бэннон, главный стратег 3) Стивен Миллер, старший советник 4) Майкл Антон, советник по национальной безопасности 5) Дина Пауэлл, заместитель советника по национальной безопасности 6) Гэри Кон, главный экономический советник 7) Генерал-лейтенант Х.Р. Макмастер, советник по национальной безопасности 8) Райнс Прибус, начальник штаба 9) Джозеф Хагин, заместитель начальника штаба 10) Джаред Кушнер, зять Трампа и старший советник 11) Стивен Мнучин, секретарь казначейства 12) Уилбур Росс, коммерческий секретарь 13) Шон Спайсер, пресс-секретарь

Напомним, в ночь на 7 апреля американский флот нанёс ракетный удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, с территории которого была якобы проведена химическая атака. В результате бомбардировки, по предварительным данным, погибло не менее девяти мирных жителей и десяти военнослужащих.