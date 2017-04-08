Главы генштабов России и Ирана осудили авиаудары США в Сирии

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Главы генштабов России и Ирана осудили авиаудары США в Сирии

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Фото: ©РИА Новости / Алексей Никольский

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн обсудили в ходе телефонного разговора ракетные удары США в Сирии. Об этом сообщает IRNA.

— Обе стороны в ходе телефонного разговора осудили ракетный удар США по авиабазе ВС Сирии и сочли его явной агрессией по отношению к независимой стране, — цитирует Генштаб ВС Ирана агентство.

Отмечается, что стороны продолжат усиленную борьбу с терроризмом.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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