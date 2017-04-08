Пушков о силовом разгоне митинга в США: Вот полное торжество демократии

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал силовой разгон протестной акции в США, где граждане требовали прекратить бомбардировки Сирии. В частности, имелся в виду ракетный удар по авиабазе Шайрат, которую занимают правительственные войска. Алексей Пушков сделал репост записи о жёстком задержании протестующих антивоенного митинга в Джэксонвилле, написав позже о торжестве демократии и свободе слова в США.

Арест протестующих против бомбёжки.

Другой ракурс, крупный план.

Нет слов. pic.twitter.com/SHq2kfpNjl — Ластик и Абырвалг (@ValLisitsa) 8 апреля 2017 г.

— Вот полное торжество демократии, свободы слова и демонстраций в США. Так поступают с протестующими против ударов по Сирии. Разгул ценностей! — написал сенатор.

Напомним, в ночь на 7 апреля Военно-морской флот США выпустил по территории Сирии 59 ракет "Томагавк". Целью бомбардировки стала авиабаза Шайрат в провинции Хомс. По мнению американских властей, оттуда правительство Сирии нанесло авиаудар с использованием химического оружия по позициям сирийской оппозиции. Однако никаких доказательств этого не поступило. В связи с этим американские граждане выступили с протестами против бомбардировок Сирии.