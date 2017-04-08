Лавров обсудил с Тиллерсоном авиаудар США в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора обсудили удар Соединённых Штатов по сирийской авиабазе. Информация об этом появилась в официальном профиле МИД РФ на "Фейсбуке".

В беседе Лавров подчеркнул, что это действие США только играет на руку экстремистам.

— Правительство, которое борется с терроризмом, лишь играет на руку экстремистам, создаёт дополнительные угрозы для региональной и глобальной безопасности, — говорится в сообщении.

В ночь на пятницу США ударили 59 крылатыми ракетами по сирийскому аэропорту Шайрат в Хомсе. Премьер-министр России Дмитрий Медведев охарактеризовал произошедшее как "на грани боестолкновения с РФ".