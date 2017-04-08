Лавров обсудил с Тиллерсоном авиаудар США в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора обсудили удар Соединённых Штатов по сирийской авиабазе. Информация об этом появилась в официальном профиле МИД РФ на "Фейсбуке".
В беседе Лавров подчеркнул, что это действие США только играет на руку экстремистам.
— Правительство, которое борется с терроризмом, лишь играет на руку экстремистам, создаёт дополнительные угрозы для региональной и глобальной безопасности, — говорится в сообщении.
В ночь на пятницу США ударили 59 крылатыми ракетами по сирийскому аэропорту Шайрат в Хомсе. Премьер-министр России Дмитрий Медведев охарактеризовал произошедшее как "на грани боестолкновения с РФ".
За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа.
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