Трамп пообещал новые шаги на Ближнем Востоке в интересах США

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Трамп пообещал новые шаги на Ближнем Востоке в интересах США

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Фото: © REUTERS/Yuri Gripas

Президент США Дональд Трамп в своём письме к конгрессу пообещал новые шаги на Ближнем Востоке в интересах страны.

— Я действовал исходя из жизненно важных интересов национальной безопасности и внешней политики США в соответствии с моими конституционными полномочиями по проведению внешней политики и в качестве верховного главнокомандующего. США предпримут дополнительные действия, которые уместны и необходимы для дальнейшего обеспечения национальных интересов, — говорится в письме американского лидера.

Напомним, в субботу Дональд Трамп направил в конгресс письмо с уведомлением о ракетном ударе по авиабазе ВВС Сирии в провинции Хомс, нанесённом в ночь на пятницу.

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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