Трамп объяснил сохранение взлётно-посадочной полосы при ударе США в Сирии

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Трамп объяснил сохранение взлётно-посадочной полосы при ударе США в Сирии

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

По словам президента США, взлётно-посадочные полосы обычно не подвергаются ударам, поскольку их "легко починить, восстановление также не требует больших затрат".

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему была сохранена взлётно-посадочная полоса при нанесении ракетного удара на базе в Хомсе.

По его словам, причина заключается в том, что ВПП впоследствии легко починить, восстановление также не требует больших затрат.

Напомним, в ночь с пятницы на субботу США ударили 59 крылатыми ракетами "Томагавк" по авиабазе Шайрат в Хомсе. Премьер-министр России Дмитрий Медведев охарактеризовал произошедшее как решение "на грани боестолкновения с РФ".

За развитием событий вокруг ракетного удара США в Сирии следите в текстовой трансляции Лайфа. 

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