Трамп объяснил сохранение взлётно-посадочной полосы при ударе США в Сирии

По словам президента США, взлётно-посадочные полосы обычно не подвергаются ударам, поскольку их "легко починить, восстановление также не требует больших затрат".

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему была сохранена взлётно-посадочная полоса при нанесении ракетного удара на базе в Хомсе.

По его словам, причина заключается в том, что ВПП впоследствии легко починить, восстановление также не требует больших затрат.

The reason you don't generally hit runways is that they are easy and inexpensive to quickly fix (fill in and top)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 апреля 2017 г.

Напомним, в ночь с пятницы на субботу США ударили 59 крылатыми ракетами "Томагавк" по авиабазе Шайрат в Хомсе. Премьер-министр России Дмитрий Медведев охарактеризовал произошедшее как решение "на грани боестолкновения с РФ".